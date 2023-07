Visite guidée de l’église Sainte-Anne de Gassicourt par les enfants et les jeunes pour découvrir des lieux patrimoniaux du Mantois Église Sainte-Anne-de-Gassicourt Mantes-la-Jolie, 17 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Visite guidée de l’église Sainte-Anne de Gassicourt par les enfants et les jeunes pour découvrir des lieux patrimoniaux du Mantois Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Sainte-Anne-de-Gassicourt Gratuit, sur inscription

Les « Petits explorateurs du Patrimoine » (groupe Patrimoine et découverte; animation: M-C Gomez-Géraud) visite guidée de l’église par les enfants et les jeunes pour découvrir des lieux patrimoniaux du Mantois. Ils feront part de leur découverte du Moyen-Age au public (panneaux narratifs, chants, visites).

Église Sainte-Anne-de-Gassicourt Place Sainte-Anne 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.decouvertes.mantes@gmail.com »}] L’église Sainte-Anne se situe sur le territoire de l’ancienne commune de Gassicourt (annexée à Mantes-la-Jolie en 1930). Elle faisait autrefois partie du prieuré clunisien Saint-Sulpice. Érigé à la fin du XIe et au début du XIIe siècle, l’ensemble de l’édifice fut construit dans le style roman, tandis que les voûtes d’ogives du chœur et du transept témoignent de remaniements gothiques datant du XIIIe siècle. Un ensemble exceptionnel de vitraux fut installé dans cette même partie de l’église. Ils furent offerts au prieuré par saint Louis – qui était très attaché à Mantes – et sa mère, la reine Blanche de Castille. Ils représentent pour l’essentiel des scènes de la vie du Christ ainsi que des portraits d’apôtres et de saints. Cette église a été classée Monument historique en 1862. Elle a été très restaurée depuis deux siècles, en particulier par Alphonse Durand entre 1851 et 1877 et par Roger Camelot, entre 1952 et 1963, suite aux bombardements de 1944, qui avaient endommagé la façade et détruit la nef.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France