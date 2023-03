Visite commentée de l’église Sainte-Anne de Gassicourt Eglise Sainte-Anne de Gassicourt Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Visite commentée de l’église Sainte-Anne de Gassicourt Eglise Sainte-Anne de Gassicourt, 2 avril 2023, Mantes-la-Jolie. Visite commentée de l’église Sainte-Anne de Gassicourt Dimanche 2 avril, 15h00 Eglise Sainte-Anne de Gassicourt Plus ancienne que la collégiale Notre-Dame, l’église Sainte-Anne a été construite entre le Xe et XIe siècle dans un style roman, à l’exception du chœur et du transept dont les voûtes d’ogives témoignent de remaniements gothiques. Elle a été classée monument historique en 1862. Vous serez ébahis par ses vitraux du XIIIe siècle qui sont parmi les plus beaux d’Île-de-France !

L’édifice prenait place dans un ensemble conséquent de bâtiments religieux : le prieuré Saint-Sulpice de Gassicourt, propriété de l’abbaye de Cluny (Bourgogne).

Jusqu’à la Révolution de 1789, ce prieuré fut le centre d’une grande exploitation rurale qui s’étendait très loin dans les cantons voisins.

L'église est restaurée entre 1856 et 1874 par l'architecte mantais Alphonse Durand, puis à la suite des bombardements de 1944.

