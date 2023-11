Concert de Saint-Cécile Eglise Sainte-Anne Boussac, 2 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Concert annuel à l’occasion de la fête des musiciens

Il est de tradition pour la BFSP Boussac de mettre en lumière chaque un lieu patrimonial de son territoire.

Musique officielle des Sapeurs-Pompiers de la Creuse.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Eglise Sainte-Anne Place Gambetta

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Annual concert on the occasion of the Fête des Musiciens

The BFSP Boussac traditionally highlights one of its local heritage sites each year.

Official Band of the Creuse Fire Brigade

Concierto anual para celebrar el Día de los Músicos

La BFSP de Boussac pone tradicionalmente de relieve uno de sus patrimonios locales.

Banda Oficial del Cuerpo de Bomberos de Creuse

Jahreskonzert anlässlich des Musikerfestes

Es ist Tradition, dass die BFSP Boussac jedes Mal einen Ort des Kulturerbes in ihrem Gebiet ins Rampenlicht stellt.

Offizielle Musik der Feuerwehr des Departements Creuse

