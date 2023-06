Concert classique Eglise Sainte-Anne 44420 La turballe La turballe, 20 juillet 2023, La turballe.

Horaire en l’église pas encore confirmée si Sainte-Anne ou Trescalan ?

Organisé par Prisme, au programme : à venir

Contact : 06.88.90.62.02 et www.associationprisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T06:30:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS