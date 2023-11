Concert de Noël Groupe Vocal Mosaïque Eglise Sainte-Anne 44420 La turballe, 10 décembre 2023, .

Concert de Noël Groupe Vocal Mosaïque Dimanche 10 décembre, 16h00 Eglise Sainte-Anne 44420 La turballe Entrée libre: 0

Le « Groupe Vocal Mosaïque », sous la direction du Chef Christophe Vincent, propose un Concert de Chants de Noël.

Les 70 choristes Mosaïque vous invitent à un voyage à travers les Chants de Noël pour partager cette magie et passer un bel après-midi en famille

06 26 53 20 65
contact@groupevocalmosaique.fr
http://groupevocalmosaique.fr/index.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-11T02:00:00+01:00

