Visite extérieure et commentaires de la restauration de l’église Saint-Yves de Minihy-Tréguier Eglise Saint-Yves / Minihy-Tréguier Minihy-Tréguier, 16 septembre 2023, Minihy-Tréguier.

Visite extérieure et commentaires de la restauration de l’église Saint-Yves de Minihy-Tréguier 16 et 17 septembre Eglise Saint-Yves / Minihy-Tréguier

Commentaires extérieurs de la restauration de l’église saint Yves. L’église est actuellement fermée au public pour restauration intérieure.

Eglise Saint-Yves / Minihy-Tréguier 15 rue du bourg, 22220, Minihy-Tréguier Minihy-Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 92 31 49 https://restauration-eglise-saint-yves-minihy.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089332 L’église Saint-Yves de Minihy-Tréguier est l’église mère des églises saint Yves.

Yves Hélory de Kermartin fit construire en 1293 une chapelle sur ses terres familiales. Fondée sur cet emplacement, l’église Saint-Yves a donc connu deux grandes phases de construction.

La première a lieu aux XIVe et XVe s. et concerne l’agrandissement vers l’Est d’une travée, la construction d’une tourelle de clocher, la mise en œuvre de la voûte et le percement des grandes baies. L’édifice conserve, dans les grandes lignes, son aspect du XVe s. jusqu’au XIXe s. où il connaît alors une deuxième succession de modifications majeures que sont l’agrandissement vers l’Ouest d’une travée, la construction du massif occidental et la mise en œuvre de la balustrade pierre au sommet des murs gouttereaux.

L’église est classée au titre des Monuments Historiques depuis le 8 Août 1923.

L’édifice souffre de plusieurs désordres structurels qui ont conduit à l’ouverture d’un chantier de restauration aujourd’hui entamé pour 36 mois. Les travaux sont prévus pour une restauration extérieure et intérieure complète.

Ces travaux initiés par la commune de Minihy-Tréguier d’une enveloppe de 2 millions d’euros soutenus par la DRAC, la Région, le département et l’association des amis pour la restauration de l’église saint Yves présentent aujourd’hui une magnifique restauration extérieure. L’église est actuellement fermée pour restauration intérieure immobilier et mobilier. Parkings à proximité. Accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Eglise Saint-Yves / Minihy-Tréguier