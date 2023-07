L’été musical de Sully sur Loire (7ème édition) église Saint Ythier Sully-sur-Loire, 6 août 2023, Sully-sur-Loire.

Sully-sur-Loire,Loiret

Venez découvrir la musique classique dans l’église St Ythier !

Pour 1 concert : 16€, gratuits pour -12ans accompagnés

Pass 2 concerts : 30€

Pass 3 concerts : 45€

Pass 4 concerts : 60€

Réservations au 02.38.36.01.09.

Dimanche 2023-08-06 17:00:00 fin : 2023-08-06 . 16 EUR.

église Saint Ythier

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire



Come and discover classical music in St Ythier church!

For 1 concert: 16?, free for accompanied children under 12

Pass for 2 concerts: 30?

Pass for 3 concerts: 45?

4-concert pass: 60?

Reservations on 02.38.36.01.09

¡Venga a descubrir la música clásica en la iglesia de St Ythier!

Para 1 concierto: 16 euros, gratis para los menores de 12 años acompañados

Abono para 2 conciertos: 30?

Abono para 3 conciertos: 45?

Abono para 4 conciertos: 60

Reservas en el 02.38.36.01.09

Entdecken Sie klassische Musik in der St. Ythier-Kirche!

1 Konzert: 16?, gratis für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung

Pass für 2 Konzerte: 30?

Pass für 3 Konzerte: 45?

Pass für 4 Konzerte: 60?

Reservierungen unter 02.38.36.01.09

Mise à jour le 2023-07-02 par OT SULLY-SUR-LOIRE