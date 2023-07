Visite guidée de l’église Église Saint-Ythier Sully-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Sully-sur-Loire Visite guidée de l’église Église Saint-Ythier Sully-sur-Loire, 17 septembre 2023, Sully-sur-Loire. Visite guidée de l’église Dimanche 17 septembre, 13h00 Église Saint-Ythier Ancienne église seigneuriale au riche passé, découvrez l’église Saint-Ythier, du nom d’un ancien évêque de Nevers, du XVIe siècle. Probablement oeuvre de Maximilien de Béthune – 1er duc du château de Sully – située précédemment dans l’avant-cour de la forteresse médiévale de Sully, suivez les visites guidées de l’association Culture et Patrimoine dans le Sullias qui vous en contera l’exceptionnelle histoire.

Contemplez les vitraux de la fin du XVIe siècle, l’un représentant l’Arbre de Jessé et l’autre l’une des nombreuses anecdotes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle : véritable trésor artistique. Église Saint-Ythier Place Maurice-de-Sully, 45600 Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 https://www.belvedere-valdesully.fr Ancienne église seigneuriale, l’église Saint-Ythier possède un riche passé. Œuvre probable de Maximilien de Béthune – 1er Duc du château de Sully – elle abrite un trésor artistique exceptionnel illustré par deux verrières de la fin du XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Communauté de communes du Val de Sully

