Festival de la Vézère : Alone in the light Eglise Saint-Ybard, 2 août 2023, Saint-Ybard.

Saint-Ybard,Corrèze

Yom, clarinette Léo Jassef, piano

Au cours d’un programme ininterrompu, le duo nous invite le temps d’un concert à les suivre pour un voyage spirituel à travers les territoires de la méditation et de la transe….

Eglise

Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Yom, clarinet Léo Jassef, piano

In the course of an uninterrupted program, the duo invite us to follow them on a spiritual journey through the territories of meditation and trance…

Yom, clarinete Léo Jassef, piano

En el transcurso de un programa ininterrumpido, el dúo nos invita a seguirles en un viaje espiritual por los territorios de la meditación y el trance…

Yom, Klarinette Léo Jassef, Klavier

In einem ununterbrochenen Programm lädt uns das Duo für die Dauer eines Konzerts ein, ihnen auf einer spirituellen Reise durch die Gebiete der Meditation und der Trance zu folgen…

