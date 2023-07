Visite libre de l’Eglise Saint-Wandrille Église Saint-Wandrille Bollezeele, 16 septembre 2023, Bollezeele.

Visite libre de l’Eglise Saint-Wandrille 16 et 17 septembre Église Saint-Wandrille

Visite libre de l’église Saint-Wandrille de la période architecturale du XIVè siècle. Découvrez des absides de 1606, une nef de 1898 et un mobilier du XVIIIè siècle. L’église abrite également 5 retables de 1619 – XVIIè et XVIIIè, dont 2 retables rénovés « La Vierge » et « La Résurrection ».

Église Saint-Wandrille 1 Grand’Place – 59470 Bollezeele Bollezeele 59470 Nord Hauts-de-France 03 28 68 00 03 http://www.bollezeele.fr Période architecturale : XIVe – XIXe siècle. Église, 5 retables XVIIe et XVIIIe siècle dont 2 rénovés : « La Vierge » et « La Résurrection » Rue de l’Eglise (RD 928)

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

