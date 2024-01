Les Meat Brothers Eglise Saint-Vrain Boismorand, samedi 25 mai 2024.

Les Meat Brothers Concert pop rock (The Beatles, The Rolling Stones, Queen, The Beach Boys, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Nirvana). Ce trio présente un show dynamique avec un enthousiasme communicatif! Samedi 25 mai, 20h30 Eglise Saint-Vrain Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

Plongez dans l’univers intemporel du rock

Ce trio présente un show dynamique avec un enthousiasme communicatif.

Les Meat Brothers interprètent les standards du rock The Beatles, The Rolling Stones, Queen, The Beach Boys, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Nirvana…

Eglise Saint-Vrain BOISMORAND, rue de l’Etang Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire

concert pop

