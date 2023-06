Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Yvrac Exposition d’art local et concert d’harpe et violoncelle dans l’église d’Yvrac Église Saint-Vivien Yvrac, 17 septembre 2023, Yvrac. Exposition d’art local et concert d’harpe et violoncelle dans l’église d’Yvrac Dimanche 17 septembre, 09h30 Église Saint-Vivien Gratuit. Entrée libre. Des artistes locaux exposeront leurs œuvres, telles que des peintures, des poteries et d’autres métiers d’art, tout au long de la journée dans l’église d’Yvrac. De plus, un concert gratuit d’Harpe et Violoncelle se tiendra dans la même église de 16h30 à 17h30. Enfin, à 18h, la municipalité offrira un vin d’honneur à tous les participants. Église Saint-Vivien 1 rue de la mairie, 16110 Yvrac-et-Malleyrand Yvrac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 62 00 55 Église romane de la fin du XIIe siècle. L’église Saint-Vivien bu bourg d’Yvrac à Yvrac-et-Malleyrand date du XIIe siècle. Elle accueille parfois des expositions de peintures. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

