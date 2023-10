Concert caritatif avec la chorale d’enfants de Largenté et le choeur d’hommes Bestela Eglise Saint-Vincent Urrugne, 13 octobre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Tous unis pour une même couleur.

Dans le cadre de la 1ère édition de Septembre en Or sur la Côte Basque : mois international de lutte contre les cancers de l’enfant , les associations Tous avec Agosti, Maison des Familles Pays Basque et les Kiwanis Ciboure Sud Pays Basque , Kiwanis Bayonne Biarritz Côte Basque , Kiwanis Bayonne Josette Celhay unissent leurs forces afin de financer la recherche médicale dans ce domaine..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Eglise Saint-Vincent Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All united for the same color.

As part of the 1st edition of Septembre en Or sur la Côte Basque: international month for the fight against childhood cancer, the associations Tous avec Agosti, Maison des Familles Pays Basque and the Kiwanis Ciboure Sud Pays Basque , Kiwanis Bayonne Biarritz Côte Basque , Kiwanis Bayonne Josette Celhay are joining forces to finance medical research in this field.

Todos unidos por un mismo color.

En el marco de la 1ª edición de Septembre en Or en la Costa Vasca: un mes internacional de lucha contra el cáncer infantil, las asociaciones Tous avec Agosti, Maison des Familles Pays Basque y los Kiwanis Ciboure Sud Pays Basque, Kiwanis Bayonne Biarritz Côte Basque y Kiwanis Bayonne Josette Celhay se unen para financiar la investigación médica en este campo.

Alle vereint für eine Farbe.

Im Rahmen der ersten Ausgabe des Goldenen Septembers an der Baskischen Küste, dem internationalen Monat zur Bekämpfung von Kinderkrebs, vereinen die Vereine Tous avec Agosti, Maison des Familles Pays Basque und Kiwanis Ciboure Sud Pays Basque, Kiwanis Bayonne Biarritz Côte Basque, Kiwanis Bayonne Josette Celhay ihre Kräfte, um die medizinische Forschung auf diesem Gebiet zu finanzieren.

