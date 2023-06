Rencontre musicale enflammée : l’alchimie de Serge Lopez et Rachël Esmoris Église Saint-Vincent Sarrant Sarrant Catégories d’Évènement: Gers

Serge Lopez est habité par le flamenco, il a frotté la lampe du génie lorsqu’il était petit. Depuis il additionne les aventures, parcourant les routes avec sa voix et sa guitare. Vous l’avez vu aux Victoires de la musique avec Bigflo et Oli, parfois soliste ou en tournée aux côtés de Francis Cabrel… jusqu’à ce qu’il rencontre Rachël.

Après avoir longtemps foulé les planches du Capitole, cette mystérieuse Shéhérazade à voix de velours, divinement empreinte de classique, révèle qu’elle est aussi fougueuse que curieuse… Rachël Esmoris n’a pas tardé à composer avec d’autres répertoires tels que la chanson ou le jazz, classique, flamenco, chanson sud-américaine…

Pour ce concert, le duo se transforme en trio avec la présence sur scène du violoniste Ludovic Dupré.

L’alchymie opère ! Église Saint-Vincent Place de l’église, 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie Sarrant, qui est classé parmi les Plus Beaux Villages de France, abrite l’église Saint-Vincent. Cette église a été construite sur une période s’étendant du XIIIe au XIXe siècle, mais elle est demeurée inachevée. Seul le chœur de l’église primitive a survécu. Des destructions ont été causées par les guerres de Religion. En 1568, l’église a été reconstruite et agrandie, et une porte a été ajoutée du côté nord au XVIIIe siècle. L’église possède un mobilier remarquable, notamment : – un confessionnal en bois sculpté d’inspiration italienne,

– un ostensoir offert par l’empereur Napoléon III en 1866, orné d’un ange et de petites figurines d’anges,

– un reliquaire de Saint-Vincent datant de 1515,

– la châsse de Sainte-Catherine de Toscane : faite en cuivre rouge, elle a la forme d’une maison avec un toit en bâtière. Son couvercle est gravé de scènes du Nouveau Testament telles que la Visitation, l’Annonciation, l’Annonce aux bergers et la Nativité. Les grands côtés sont gravés de scènes du Jugement : la Condamnation, le Martyre et l’Apothéose (la gravure a été inventée en France en 1370). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

