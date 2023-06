À la découverte d’un chef-d’œuvre gothique méridional à travers les siècles Église Saint-Vincent Sarrant Sarrant Catégories d’Évènement: Gers

Sarrant À la découverte d’un chef-d’œuvre gothique méridional à travers les siècles Église Saint-Vincent Sarrant, 16 septembre 2023, Sarrant. À la découverte d’un chef-d’œuvre gothique méridional à travers les siècles 16 et 17 septembre Église Saint-Vincent Gratuit. Entrée libre. Visitez librement cette église à l’architecture variée et au mobilier remarquable. L’église Saint-Vincent, de style gothique méridional, a été construite principalement entre le milieu du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, avec de belles pierres de taille. Il est probable qu’elle a été érigée sur un édifice primitif du XIIIe siècle, dont seul le chœur subsiste aujourd’hui. Les travaux de construction des quatre chapelles latérales sud se sont achevés en 1568 avec la construction de la chapelle des fonts baptismaux. Les troubles des guerres de Religion ont interrompu les travaux, qui n’ont repris qu’en 1606 avec la construction des deux chapelles nord-est, le surhaussement de la nef de deux cannes, soit 3,60 mètres, et la construction des voûtes des deux travées est. Au XIXe siècle, des modifications ont été apportées à l’édifice lors de la construction du clocher, dont la flèche est couverte de crosses végétales et entourée d’une galerie. Ce clocher abrite un magnifique ensemble de cinq cloches. Les deux chapelles nord-ouest et les voûtes des deux travées ouest de la nef achèvent ainsi un chantier entamé trois siècles auparavant. Église Saint-Vincent Place de l’église, 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie Sarrant, qui est classé parmi les Plus Beaux Villages de France, abrite l’église Saint-Vincent. Cette église a été construite sur une période s’étendant du XIIIe au XIXe siècle, mais elle est demeurée inachevée. Seul le chœur de l’église primitive a survécu. Des destructions ont été causées par les guerres de Religion. En 1568, l’église a été reconstruite et agrandie, et une porte a été ajoutée du côté nord au XVIIIe siècle. L’église possède un mobilier remarquable, notamment : – un confessionnal en bois sculpté d’inspiration italienne,

– un ostensoir offert par l’empereur Napoléon III en 1866, orné d’un ange et de petites figurines d’anges,

– un reliquaire de Saint-Vincent datant de 1515,

– la châsse de Sainte-Catherine de Toscane : faite en cuivre rouge, elle a la forme d’une maison avec un toit en bâtière. Son couvercle est gravé de scènes du Nouveau Testament telles que la Visitation, l’Annonciation, l’Annonce aux bergers et la Nativité. Les grands côtés sont gravés de scènes du Jugement : la Condamnation, le Martyre et l’Apothéose (la gravure a été inventée en France en 1370). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

