Chants de Noël Corse – I Messageri Eglise Saint-Vincent Roquevaire, 17 décembre 2023, Roquevaire.

Roquevaire,Bouches-du-Rhône

Concert offert par le Département dans le cadre des la Tournée Départementale des chants de Noël..

2023-12-17 18:30:00

Eglise Saint-Vincent

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert offered by the Département as part of the « Tournée Départementale des chants de Noël ».

Concierto ofrecido por el Departamento en el marco de la Gira Departamental de Villancicos.

Konzert, das vom Département im Rahmen der Tournée Départementale des Chants de Noël angeboten wird.

