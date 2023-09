Cet évènement est passé Visite d’une église du XVIIIe siècle et de son orgue Église Saint-Vincent Preignac Catégories d’Évènement: Gironde

Preignac Visite d’une église du XVIIIe siècle et de son orgue Église Saint-Vincent Preignac, 16 septembre 2023, Preignac. Visite d’une église du XVIIIe siècle et de son orgue 16 et 17 septembre Église Saint-Vincent Gratuit. Entrée libre. L’église surprend par la beauté de sa façade XVIIIe siècle, son clocher couvert par un dôme en cuivre et par son intérieur entièrement peint. La façade est de 1736, de style classique pur. Le clocher, octogonal, est de 1852, oeuvre de l’architecte bordelais Pierre-Paul Courau.

La construction du grand orgue Bernard Cogez (nom du facteur d’orgue qui l’a conçu) marque un intérêt supplémentaire. Les vitraux ont été réalisés par Joseph Villet, maître verrier bordelais de 1861 à 1868. Église Saint-Vincent 33210 Preignac Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 36 60 74 67 http://preignac.egliseetorgue.fr Au cœur des vignobles du sauternais, l’église présente une façade du XVIIIe siècle et un clocher octogonal de 1852, couvert par un dôme en cuivre. Son intérieur entièrement peint contient un tombeau de la Renaissance, une maquette du clocher et du bateau « La Renommée », ainsi qu’un grand orgue Bernard Cogez (nom du facteur d’orgue qui l’a conçu) récemment rénové. Les vitraux ont été réalisés par Joseph Villet, maître verrier bordelais de 1861 à 1868. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu Église Saint-Vincent
Adresse 33210 Preignac
Ville Preignac

