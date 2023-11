Concert gospel église Saint Vincent Orléans, 17 décembre 2023, Orléans.

Concert gospel Dimanche 17 décembre, 15h30 église Saint Vincent Participation libre

Au profit du Secours catholique du Loiret.

La chorale de gospel orléanaise Art Of Voice interprète des chants plutôt contemporains, d’espoir et d’allégresse et qui transportent dans l’histoire de l’esclavage et du combat contre l’Amérique raciste.

Une particularité de cette chorale : après avoir appris les textes et mélodies, les choristes chantent exclusivement a cappella, sans support instrumental ni partition et seulement accompagnés des claquements de doigts, de mains et des mouvements du corps, le tout dans une ambiance de grande convivialité avec participation de l’auditoire.

église Saint Vincent 25 rue du faubourg Saint Vincent, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:30:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

concert gospel