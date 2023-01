Concert à l’église de Naintré église Saint Vincent Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne

Concert à l'église de Naintré Dimanche 29 janvier, 16h00 église Saint Vincent

Entrée libre

Dirigé par Alexandre Herviant, l’ensemble vocal Clément Janequin de Châtellerault présente un programme de motets. église Saint Vincent Place Gambetta 86530 NAINTRÉ Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Profitez du cadre idéal de l’église de Naintré pour apprécier les chants interprétés par l’ensemble vocal Clément Janequin, pendant ce spectacle gratuit organisé par la section Chorale Syracuse de la MJC.

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T16:00:00+01:00

2023-01-29T17:00:00+01:00 MJC DE NAINTRÉ

