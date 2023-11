Concert de Noël Eglise Saint-Vincent Lucq-de-Béarn, 17 décembre 2023, Lucq-de-Béarn.

Lucq-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Par les chœurs « Murmure du Layou » et « Polysongs », tous deux dirigés par Jean Claude Oustaloup. Répertoire largement consacré aux chants de Noel avec de grands classiques, mais aussi de belles découvertes.

Les » Pumpkins », un ensemble pétillant d’une quinzaine de femmes, les accompagneront en interprétant avec charme un répertoire aussi touchant qu’entrainant : du gospel, de la pop, du RnB au jazz, le tout issu du répertoire anglo-saxon..

Eglise Saint-Vincent Place de l’Eglise

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the « Murmure du Layou » and « Polysongs » choirs, both directed by Jean Claude Oustaloup. The repertoire is largely devoted to Christmas carols, with both classics and new discoveries.

The « Pumpkins », a sparkling ensemble of some 15 women, will accompany them, charmingly performing a repertoire as touching as it is uplifting: from gospel to pop, from RnB to jazz, all drawn from the Anglo-Saxon repertoire.

A cargo de los coros Murmure du Layou y Polysongs, ambos dirigidos por Jean Claude Oustaloup. El repertorio está dedicado en gran parte a los villancicos, con algunos grandes clásicos, pero también algunos bellos nuevos descubrimientos.

Las « Calabazas », un brillante conjunto de unas quince mujeres, les acompañarán con sus encantadoras interpretaciones de un repertorio tan conmovedor como edificante: del gospel al pop, del RnB al jazz, todo ello extraído del repertorio anglosajón.

Von den Chören « Murmure du Layou » und « Polysongs », beide unter der Leitung von Jean Claude Oustaloup. Das Repertoire ist weitgehend den Weihnachtsliedern gewidmet, mit großen Klassikern, aber auch schönen Entdeckungen.

Die « Pumpkins », ein spritziges Ensemble von etwa 15 Frauen, begleiten sie und interpretieren mit Charme ein ebenso berührendes wie mitreißendes Repertoire: Gospel, Pop, RnB bis Jazz, alles aus dem angelsächsischen Raum.

