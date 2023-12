Messe de minuit, crèche vivante et cérémonie du pastrage aux Baux-de-Provence Eglise Saint-Vincent Les Baux-de-Provence, 24 décembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Début : 2023-12-24 23:30:00

Depuis plus de quatre siècles, la messe de minuit est célébrée dans la belle Eglise Saint-Vincent selon un rite immuable. Des Noëls provençaux sont interprétés au galoubet et au tambourin durant la veillée calendale. Au cours de la messe, les habitants du village animent la crèche vivante, entourés des bergers, arlésiennes, Mireilles et Baussencs en costume traditionnel.



L’offrande des bergers, appelée le pastrage se déroule ensuite. Accompagnés des tambourinaires, les bergers viennent en cortège menés par le plus âgé d’entre eux, le bayle, offrir symboliquement à l’Enfant l’agneau dernier-né.



L’agneau de l’offrande est couché sur la paille dans une petite charrette illuminée de chandelles multicolores et tirée par un bélier attelé avec des rubans de soie.



L’église Saint-Vincent sera ouverte à partir de 22h30.

Eglise Saint-Vincent Place Saint-Vincent

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



