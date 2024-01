Concert Gospel Etan / Giwyze Eglise Saint Vincent Hendaye, samedi 13 janvier 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Durée : 1h30.

Une soirée exceptionnelle dédiée au Gospel.

Depuis 15 ans, le groupe Giwyze interprète des titres de Gospel, négro-spiritual, ou Jazz, fondements de la musique noire américaine.

Leurs voix étincelantes ont accompagné de grands artistes tels que Manu Dibango, Liz Mc Comb ou Edwin Hawkins (compositeur du célèbre morceau de Gospel « Oh happy day »).

A leurs côtés, le chœur Hendayais « Gospel’Etan », né il y a 10 ans de la rencontre avec GIWYZE et composé de 30 choristes, donnera de la voix en français, euskara, anglais et diverses langues africaines.

Nous vous promettons un tour de chant à couper le souffle ponctué d’airs classiques ou contemporains, et accompagné des harmonies du piano, du groove de la basse et du tempo de la batterie, entrainant le public dans une spirale de passion et d’émotion.

Eglise Saint Vincent Place de la République

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



