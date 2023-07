exposition d’œuvres plastiques Eglise- Saint-Vincent du Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër Catégories d’Évènement: Saint-Vincent-du-Lorouër

Sarthe exposition d’œuvres plastiques Eglise- Saint-Vincent du Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër, 16 septembre 2023, Saint-Vincent-du-Lorouër. exposition d’œuvres plastiques 16 et 17 septembre Eglise- Saint-Vincent du Lorouër Entrée libre Exposition de M.Boulay plasticien ayant décoré l’église en s’inspirant des visages de la voûte Eglise- Saint-Vincent du Lorouër 1 Place du 8 mai 1945 Saint-Vincent du Lorouër-72150 Saint-Vincent-du-Lorouër 72150 Sarthe Pays de la Loire 0243448404- 0243448418 http://www.patrimoinelorouerluce.fr Église XII-XVIIème- Voûte peinte de 92 visages en 1634- retables 17 et 18 ème. Vitraux 15 et 19 ème parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Vincent-du-Lorouër, Sarthe Autres Lieu Eglise- Saint-Vincent du Lorouër Adresse 1 Place du 8 mai 1945 Saint-Vincent du Lorouër-72150 Ville Saint-Vincent-du-Lorouër Departement Sarthe Lieu Ville Eglise- Saint-Vincent du Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër

Eglise- Saint-Vincent du Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-du-lorouer/