Concert Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes Dax, 21 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

La chorale l’Oiseau Lyre vous proposera un répertoire allant du sacré au classique, de la variété contemporaine, en passant par le traditionnel et le folklore..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes Place Saint-Vincent

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Oiseau Lyre choir offers a repertoire ranging from sacred to classical, contemporary variety, traditional and folklore.

El coro Oiseau Lyre interpretará un repertorio que abarca desde música sacra y clásica hasta variedades contemporáneas, tradicional y folclórica.

Der Chor l’Oiseau Lyre wird Ihnen ein Repertoire anbieten, das von geistlichen Liedern über Klassik und zeitgenössische Vielfalt bis hin zu Traditionellem und Folklore reicht.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Grand Dax