Concert d’orgue et de trompettes Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse, 15 octobre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

L’organiste Thomas Ospital et le trompettiste Lucas Lipari-Mayer proposent un programme Charpentier, Telemann, Bach, Marcello…

Ce concert est l’un des trois organisés pour célébrer le 25° anniversaire de l’orgue de Saint Vincent de Tyrosse.

Entrée payante – gratuit pour les – 18 ans.

2023-10-15

Eglise

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organist Thomas Ospital and trumpeter Lucas Lipari-Mayer offer a program featuring Charpentier, Telemann, Bach, Marcello…

This concert is one of three organized to celebrate the 25th anniversary of the Saint Vincent de Tyrosse organ.

Admission charge – free for under-18s

El organista Thomas Ospital y el trompetista Lucas Lipari-Mayer ofrecen un programa que incluye a Charpentier, Telemann, Bach, Marcello…

Este concierto es uno de los tres organizados para celebrar el 25 aniversario del órgano Saint Vincent de Tyrosse.

Entrada gratuita para menores de 18 años

Der Organist Thomas Ospital und der Trompeter Lucas Lipari-Mayer präsentieren ein Programm mit Werken von Charpentier, Telemann, Bach, Marcello…

Dieses Konzert ist eines von drei, die zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Orgel von Saint Vincent de Tyrosse veranstaltet werden.

Eintritt kostenpflichtig – kostenlos für Personen unter 18 Jahren

