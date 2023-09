Concert Gascon Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse, 17 septembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Organisé par les Amis de l’Orgue

A l’occasion de la journée du patrimoine :

– Chorale Cante – Chalosse

– François Marchal à l’Orgue

– avec la participation de la troupe de théâtre Los Gascons de Semisens.

Eglise

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Friends of the Organ

On the occasion of Heritage Day :

– Chorale Cante – Chalosse

– François Marchal at the organ

– with the participation of the Los Gascons theater troupe from Semisens

Organizado por los Amigos del Órgano

Con motivo del Día del Patrimonio :

– Coro Cante – Chalosse

– François Marchal al órgano

– con la participación de la compañía de teatro Los Gascons de Semisens

Organisiert von den « Amis de l’Orgue » (Orgelfreunde)

Anlässlich des Tages des Kulturerbes :

– Chor Cante – Chalosse

– François Marchal an der Orgel

– mit Beteiligung der Theatergruppe Los Gascons aus Semisens

