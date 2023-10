Visite guidée: Torcy-cités Eglise Saint-Vincent de Paul Sedan, 14 octobre 2023, Sedan.

Visite guidée: Torcy-cités Samedi 14 octobre, 14h30 Eglise Saint-Vincent de Paul Gratuit, sur inscription

Faubourg puis quartier de la ville de Sedan lié à l’histoire industrielle de la région, le quartier de Torcy-cités répond aujourd’hui aux enjeux de la transition écologique, thématique de ces journées de l’architecture. À travers la visite de ce quartier découvrez comment la ville a su, de part l’architecture, faire cohabiter histoire et avenir.

Rendez-vous devant l’église Sain t-Vincent de Paul.

Eglise Saint-Vincent de Paul rue Watteau 08200 Sedan08200 sedan Sedan 08200 Frenois Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}] Propriété du diocèse, il s’agit de l’église la plus récente de Sedan. Elle a été construite en 1965 par l’architecte André Goffinet sur un terrain offert par Usinor et consacrée la même année. L’édifice de plan rectangulaire présente un espace intérieur unifié.Le toit repose sur une charpente en lamelle-collé. parking, accessibilité, transports à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

Quartier de Torcy-Cités, service du Patrimoine / Ville de Sedan