Kermesse Saint-Vincent de Paul Église Saint-Vincent de Paul Paris Catégorie d’Évènement: Paris Kermesse Saint-Vincent de Paul Église Saint-Vincent de Paul Paris, 24 novembre 2023, Paris. Kermesse Saint-Vincent de Paul 24 – 26 novembre Église Saint-Vincent de Paul Le diner de monsieur Vincent : vendredi 20H – Inscription obligatoire. Animation,

vente aux enchères durant le diner.

Apéritif (offert) à 19H30.

– Brocante, Tableaux, vaisselle, bijoux, objets anciens..

– Coin-mode, vêtements d’occasion, accessoires mode…

– Livres d’occasion

– Déco, Marché de Noël, Layette…

– À vous de jouer ! Un piano est à disposition dans l’église. Dégustation et vente

Vins, Hultres, Pâtés, Fromages, Confitures maison….. Course de monsieur Vincent

Samedi départ 11h00 / inscription 10h30 à la maison des jeunes. La caverne des lutins

Vente de jouets et livres d’enfants (occasion). Ado store

Vente de bijoux, mangas… Déjeuners

Samedi La spécialité d’Agnès

Dimanche Déjeuner du chef, animé par l’Harmonie du Chemin de Fer du Nord.

Desserts offerts par les pâtissiers du quartier. Messe dimanche à 10h45

animée par l’Harmonie du Chemin de fer du Nord. Restauration

Salon de thé, Bar…

Pâtisseries maison crêpes… Tombola

Tirage dans l’église dimanche à 15h

La kermesse aura lieu dans l’église place Franz Liszt et à La Maison des Jeunes 12 rue Bossuet Église Saint-Vincent de Paul Place Frantz Liszt, 75010 Paris Paris 75010 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:30:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

2023-11-26T12:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00 Yannick Boschat / Diocèse de Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Vincent de Paul Adresse Place Frantz Liszt, 75010 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Vincent de Paul Paris latitude longitude 48.877801;2.352024

Église Saint-Vincent de Paul Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/