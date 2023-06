Architecture religieuse du XIXème siècle Église Saint-Vincent-De-Paul Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Architecture religieuse du XIXème siècle Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Vincent-De-Paul Entrée libre

Aux amoureux de l’architecture, Église Saint-Vincent-de-Paul offre un rare exemple de l’art religieux de la 1ère moitié du XIXème siècle avec cette église conçue, y compris dans sa décoration intérieure, par un seul homme : Jacques-Ignace Hittorff. Construite entre 1824 et 1844 pour un quartier alors en pleine expansion, marqué deux siècles plus tôt par la présence de Saint Vincent de Paul. Les Journées européennes du patrimoine permettent d’admirer de près la frise des Saints peinte par Hippolyte Flandrin et d’accèder à la terrasse des 4 Evangélistes avec une vue méconnue de Paris.

Cette année, dans la chapelle de la Vierge, on redécouvrira des toiles marouflées de William Bouguereau, dont la restauration a commencé en 2023 avec la Visitation et l’Adoration des bergers.

Église Saint-Vincent-De-Paul Place Franz-Liszt 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.paroissesvp.fr C’est une église construite entre 1824 et 1844 pour un quartier en pleine expansion qui avait été marqué, deux siècles plus tôt, par la présence de saint Vincent de Paul. L’architecte J. I. Hittorff a conçu une œuvre originale d’une grande unité, où dominent les formes antiques, grecques et romaines, et où l’intérieur évoque les décors byzantins. La longue frise des saints de la chrétienté peinte par H. Flandrin dans la nef et le grand Christ en majesté de F. Picot sur la voûte du chœur constituent un des ensembles majeurs de la peinture murale du XIXe siècle. 2011 a été marqué par le retour des laves émaillées (œuvre de Jollivet) sur la façade. Elles avaient été retirées 150 ans plus tôt, l’opinion publique étant choquée par la nudité d’Eve. Gare du nord (RER B et D, métro ligne 5 et 4) Bus 43, 26, 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

wikimedia-common