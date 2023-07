Journée du Patrimoine – dimanche 17 septembre 2023 Eglise Saint Vincent de Paul Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journée du Patrimoine – dimanche 17 septembre 2023 Eglise Saint Vincent de Paul Paris, 17 septembre 2023, Paris. Journée du Patrimoine – dimanche 17 septembre 2023 Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint Vincent de Paul Entrée libre Ce n’est que lors de cet après-midi que les tribunes, permettant d’admirer la frise de Flandrin et la terrasse sont ouvertes. Une autre surprise vous attend, chapelle de la Vierge, où deux des toiles marouflées de Bouguereau ont été restaurées, dévoilant une finesse de traits et une grande uminosité des couleurs.

Bonne visite à tous Eglise Saint Vincent de Paul Place Franz Liszt 75010 Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

