Semaine de prière pour l’unité des chrétiens Eglise Saint Vincent de Paul, 19 janvier 2023, Paris. Semaine de prière pour l’unité des chrétiens Jeudi 19 janvier, 19h30 Eglise Saint Vincent de Paul Prière avec des frères de Taizé : rencontre, prière, temps convivial. Eglise Saint Vincent de Paul Place Franz Liszt 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris 75010 Paris Île-de-France 19h30 Rencontre (autour d’une part de pizza) et échanges : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice>> Ésaïe 1,17

20h45 Prière dans le style de Taizé

21h30 Poursuite conviviale des échanges autour d’une boisson

Bienvenue à l’église protestante de La Rencontre 17 Rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris

