Participation libre

C'est avec une grande joie que nous lançons la saison 2023-2024 des concerts à St-Vincent de Floirac, le dimanche 29 janvier à 17h à l'église St-Vincent de Floirac.

Eglise Saint-Vincent de Floirac 49,avenue Jean Lassauguette Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Quatuor Tosca, est né en 2018 à Bordeaux de la rencontre de quatre amis et collègues au sein de la Musique des Forces Aériennes.

Chacun apporte très vite à l’ensemble un univers musical qui lui est propre et ce mélange d’idées et de styles différents donne au quatuor sa couleur particulière.

Issus d’une formation classique similaire (Conservatoire de Région et Cefedem), le parcours de chacun est ensuite jalonné de rencontres, d’influences musicales et d’expériences scéniques diverses.

A travers leurs représentations et leurs actions pédagogiques, ils insufflent une énergie communicative et joyeuse ravissant les publics venus à leur rencontre.



