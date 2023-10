Automne musical – Le clown et la prière Eglise Saint-Vincent Croignon, 25 novembre 2023, Croignon.

Croignon,Gironde

Dans le cadre du festival Automne musical, la Communauté de communes des Coteaux Bordelais vous propose un concert surprenant intitulé « Satie et l’ésotérisme, histoire d’un journal intime ». Des échanges humoristiques et musicaux seront délivrés par la soprano Léa Frouté et le comédien Gérard Laurent, accompagnés au piano par France Desneulin (également metteuse en scène). Vous ne vous ennuierez pas ! Entrée libre, sans réservation..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:30:00. EUR.

Eglise Saint-Vincent Rue de la Mairie

Croignon 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Automne musical festival, the Communauté de communes des Coteaux Bordelais is offering a surprising concert entitled « Satie et l’ésotérisme, histoire d?un journal intime ». Soprano Léa Frouté and actor Gérard Laurent will deliver humorous and musical exchanges, accompanied on piano by France Desneulin (also a stage director). You won’t be bored! Free admission, no reservations required.

En el marco del festival musical de Automne, la Communauté de communes des Coteaux Bordelais pone en escena un sorprendente concierto titulado « Satie et l’ésotérisme, histoire d’un journal intime ». La soprano Léa Frouté y el actor Gérard Laurent protagonizarán intercambios humorísticos y musicales, acompañados al piano por France Desneulin (que también dirige). ¡No se aburrirá! Entrada gratuita, sin reserva previa.

Im Rahmen des Festivals « Automne musical » bietet der Gemeindeverband Coteaux Bordelais ein überraschendes Konzert mit dem Titel « Satie et l’esotérisme, histoire d’un journal intime » (Satie und die Esoterik, Geschichte eines Tagebuchs). Die Sopranistin Léa Frouté und der Schauspieler Gérard Laurent, die von France Desneulin (auch Regisseurin) am Klavier begleitet werden, sorgen für einen humorvollen und musikalischen Austausch. Sie werden sich nicht langweilen! Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de l’Entre-deux-Mers