Concert de Musique Sacrée Eglise Saint-Vincent Barsac Barsac, 21 juillet 2023, Barsac.

Concert de Musique Sacrée Vendredi 21 juillet, 19h00 Eglise Saint-Vincent Barsac Tarif 20€ / tarif réduit 10€ sur présentation d’un justificatif (demandeurs d’emploi, handicap, moins de 18 ans, quotient familial < 400)

Voyage dans les allées douces de la musique française. Un trio à cordes, une harpe et le très bel orgue de l’Église St Vincent vous feront entendre des morceaux et des mélodies de Mel Bonis, de Duruflé, de César Franck… Avec l’ensemble Les Caprices de Marianne et les chanteurs de la troupe éphémère 2023.

Eglise Saint-Vincent Barsac 36 avenue Aristide Briand 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://libre-cour.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

Cassiana Sarrazin