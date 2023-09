Visite guidée d’une église datant du XVIIIe siècle Église Saint-Vincent Barsac, 16 septembre 2023, Barsac.

Visite guidée d’une église datant du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Église Saint-Vincent Gratuit. Entrée libre.

Début XVIIIe siècle, l’église actuelle fut élevée. De nombreux textes relatent en détail toutes les étapes des travaux, les artisans, les artistes et toutes les personnes qui ont contribué à la construction de l’édifice.

La fabrique (la paroisse), grâce à la richesse des propriétaires terriens et à l’essor du vignoble de l’époque, put financer cette construction qui fut réalisée en deux étapes. La première fut réalisée dans la première partie du XVIIIe siècle, et ne comprenait que l’architecture extérieure.

Dans la deuxième étape (seconde moitié du XVIIIe siècle), l’intérieur de l’église ainsi que sa décoration furent l’objet de nombreux travaux. L’austérité de la façade contraste avec la richesse ornementale et les prouesses architecturales à l’intérieur de l’église.

Le plan d’ensemble est assez compact, les transepts et chevets sont peu saillants. La grande façade sobre occidentale est rythmée en trois travées correspondant à la division extérieure.

La partie centrale est surmontée d’une tour carrée : le clocher, dont la partie supérieure a été refaite en 1845, à la suite d’un violent incendie.

Il est soutenu par deux contreforts ornés de pots à feux et se divise en deux étages superposés, décorés de pilastres ioniques, surmonté d’une coupole en cuivre, le tout finissant par un lanternon.

En entrant, vous serez frappé par les superbes proportions de l’agencement et la luminosité. Venez et nous vous raconterons la suite !

De 10h et 14h, vous pourrez profiter afin de l’église et son orgue qui jouera specialement pour vous.

Église Saint-Vincent 36 avenue Aristide Briand, 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 97 84 26 Situé au bord de la Garonne, à 35 minutes au sud-est de Bordeaux, Barsac, ancienne prévôté royale du XIIIe siècle, est connue dans le monde entier par son vin liquoreux, le Sauternes. Ce village du sud Gironde a eu une période d’activité intense entre le XVIIIe et le XIXe siècle, avec son port situé à l’embouchure du Ciron. Au cœur du village sa splendide église Saint-Vincent domine les vignobles et ses nombreux crus classés. Train, voiture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00