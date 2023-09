Cet évènement est passé Concert d’orgue Église Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Concert d’orgue Église Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre, 16 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre. Concert d’orgue Samedi 16 septembre, 11h00 Église Saint-Vincent Gratuit. Entrée libre. Profitez du concert, du marché ainsi que d’une visite guidée de l’orgue, de la tribune et des buffets.

De plus, vous aurez l’occasion d’apprécier un diaporama de photos présentant l’intérieur de l’orgue ainsi que les travaux de relevage effectués en 2021. Église Saint-Vincent 2 rue Pasteur, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45. Sur le plan architectural et archéologique, il s’agit d’un monument de première importance pour la compréhension de l’architecture haut-pyrénéenne postérieure au milieu du XIVe siècle. Parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

