« De Notes en Accords » assistez à un concert olfactif Samedi 16 septembre, 20h30 Église Saint-Victor 10 €. Sur inscription.

Écouter. Sentir. Admirer. Une idée ambitieuse…et délicieuse ! Créé par Audrey et Sophie Irles, deux sœurs enthousiastes et passionnées : elles mêlent avec poésie leurs passions respectives, la musique et le parfum ici associés à l’art, pour offrir au public un moment hors du temps dédié à nos sens. Une soirée multisensorielle sur mesure.

Concert exceptionnel pour les 300 ans de la composition du concerto Les Quatre Saisons de Vivaldi.

Église Saint-Victor 81320 Nages Nages 81320 Tarn Occitanie Ancienne chapelle du château des comtes de Thézan, l'église Saint-Victor de Nages se trouve au cœur du village et fut probablement édifiée vers la fin du XIVe siècle. Elle devint église paroissiale à la fin des guerres de Religion au XVIe siècle. Vous pouvez y admirer les fresques de Michaël Greschny réalisées en 2005.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

©Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc