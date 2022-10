MEDITATION UNE TRAVERSEE DU TEMPS EN MUSIQUE Eglise Saint Victor, 12 février 2023, GUYANCOURT.

A partir de 8,50€

HORS LES MURS – MUSIQUE CLASSIQUE Deux violonistes à la virtuosité éclatante revisitent plus de mille ans de musique spirituelle.

Eglise Saint Victor 3 Place de l’Eglise GUYANCOURT

Musique Kassia de Constantinople, Hildegarde de Bingen, Isabela Leonarda, Jean-Marie Leclair, Vittorio Monti, Béla Bartók, Bernard Le Monnier,…

Avec Beata Halska-Le Monnier et Bernard Le Monnier

Musiciens à la virtuosité éblouissante, Beata Halska et Bernard Le Monnier font de leur instrument un porte-parole du message spirituel et sensible qui habite la musique, proposant une extraordinaire traversée de plus de 1000 ans de musique.

Prenant sa source dans les univers sonores méditatifs de Kassia de Constantinople (IXe siècle) ou de Hildegarde de Bingen, ce voyage musical explore toutes les époques, offrant une place particulière aux jubilatoires musiques traditionnelles celtiques et tziganes. Cet instant musical est l’occasion de plonger dans la richesse sonore et expressive de ce captivant et mystérieux instrument qu’est le violon.

À l’Église Saint-Victor

2023-02-12T16:00:00+01:00

2023-02-12T18:00:00+01:00