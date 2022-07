Les bornes audio-guide Patrimoine église Saint-Victor Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Les bornes audio-guide Patrimoine 17 et 18 septembre église Saint-Victor

Visite libre

Partez à la découverte des premières bornes audio-guides sur le patrimoine de Guyancourt église Saint-Victor place de l’église guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Découvrez les premières bornes audio-guides proposées par la ville de Guyancourt en collaboration avec la société Flashback. Installées devant des monuments et des sites remarquables, elles vous permettront de découvrir l’histoire des lieux dans un format audio de quelques minutes, en flashant un QR-code avec votre smartphone.

Cette année, retrouvez les bornes devant la sculpture-fontaine de Gérard Mannoni (place Jacques Brel), l’église Saint-Victor (place de l’église), la Batterie et l’Ecole municipale de musique (rue de la redoute), la Ferme de Bel Ebat-théâtre de Guyancourt (place Bel Ebat) et le vieux cimetière (rue Pierre Brossolette).

2022-09-17T08:00:00+02:00

2022-09-18T19:00:00+02:00

