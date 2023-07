Journées Européennes du Patrimoine – Visite flash du clocher de l’église Saint-Victor Eglise Saint-Victor Castellane Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2023-09-16 09:30:00 fin : 2023-09-16 13:00:00. .

Eglise Saint-Victor Rue Saint-Victor

Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover a secret place in Castellane! Descubra un lugar secreto en Castellane Entdecken Sie einen geheimen Ort in Castellane!

