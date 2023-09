Cet évènement est passé Nos voisins à l’affiche ! Église Saint-Victor Blennes Catégories d’Évènement: Blennes

Seine-et-Marne Nos voisins à l’affiche ! Église Saint-Victor Blennes, 16 septembre 2023, Blennes. Nos voisins à l’affiche ! Samedi 16 septembre, 09h00 Église Saint-Victor Entrée gratuite Nous sommes une commune rurale entourée de bois et de champs cultivés. Notre association a pour objectif de vous faire décourir notre patrimoine naturel à travers une exposition de très belles photos du monde animal qui nous entoure. Prendre le temps du regard sur nos voisins à l’affiche .. Église Saint-Victor Rue des Moines 77940 Blennes Blennes 77940 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://aspb77940u00e0gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 ASPB Détails Catégories d’Évènement: Blennes, Seine-et-Marne Autres Lieu Église Saint-Victor Adresse Rue des Moines 77940 Blennes Ville Blennes Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Église Saint-Victor Blennes latitude longitude 48.257893;3.022692

Église Saint-Victor Blennes Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blennes/