Spectacle théâtre : La Passion selon Tibhirine Eglise Saint-Vallier, 7 octobre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

L’écho du soleil présente La passion selon Thibirine. Mise en scène par Pascal Joumier. Entrée sous présentation d’un billet..

2023-10-07 20:00:00

Eglise

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’écho du soleil presents La passion selon Thibirine. Directed by Pascal Joumier. Admission on presentation of a ticket.

L’écho du soleil presenta La passion selon Thibirine. Dirigida por Pascal Joumier. Entrada previa presentación de un billete.

L’écho du soleil präsentiert La passion selon Thibirine. Inszeniert von Pascal Joumier. Eintritt gegen Vorlage einer Eintrittskarte.

