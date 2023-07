Visite libre et exposition « Jumièges d’hier et d’aujourd’hui » Église Saint-Valentin Jumièges, 16 septembre 2023, Jumièges.

Visite libre et exposition « Jumièges d’hier et d’aujourd’hui » 16 et 17 septembre Église Saint-Valentin

Église Saint-Valentin (11e – 16e S)

Rue du Quesney

Statuaire en bois polychrome des 15e et 16e siècles.

– Visite libre.

– Exposition Jumièges d’hier et d’aujourd’hui : exposition de photos et de cartes postales anciennes.

Sam 16 et dim 17 : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Église Saint-Valentin Rue du Quesney, 76480 Jumièges Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie 06 79 17 02 02 http://www.jumieges.fr L’église possède une nef du XIIe s. un chœur XVIe s. et des vitraux XVIe s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00