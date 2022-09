Passeurs de rêves, Entre l’Orient et l’Occident Église Saint-Valentin Jumièges Catégories d’évènement: Jumièges

Passeurs de rêves, Entre l'Orient et l'Occident Dimanche 2 octobre, 17h00 Église Saint-Valentin

Concert, hommage à Etel Adnan De Dominique Lemaître avec Roula Safar et l’ensemble Akantha handicap moteur mi Église Saint-Valentin Rue Guillaume le Conquérant 76480 Jumièges Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie Le compositeur normand joué dans le monde entier et la mezzo-soprano libanaise, servis par l’ensemble Akantha (dirigé par Jérôme Polack), font résonner le chant lyrique et le dit poétique dans l’espace intemporel tendu entre ici et là-bas. Création mondiale 2022 pour le festival Durée : 1h30 sans entracte

