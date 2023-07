Visites libres et guidées – L’Eglise Saint Vaast Eglise Saint-Vaast – Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Visites libres et guidées – L’Eglise Saint Vaast Eglise Saint-Vaast – Wambrechies Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies. Visites libres et guidées – L’Eglise Saint Vaast 16 et 17 septembre Eglise Saint-Vaast – Wambrechies Entrée libre Cette église néogothique s’élève au centre de Wambrechies depuis 1868. Remise en valeur et éclairée, elle a subi de grandes transformations et de nombreux travaux de réfection.

Fermée au public pendant plusieurs mois, elle est aujourd’hui accessible pour notre plus grand plaisir. > Eglise ouverte au public de 8h30 à 18h30 sans interruption samedi 16 et dimanche 17/09.

>Visites guidées possible le dimanche après-midi de 14h30 à 18h Eglise Saint-Vaast – Wambrechies eglise saint-vaast wambrechies Wambrechies 59118 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Service communication – Ville de Wambrechies Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Eglise Saint-Vaast - Wambrechies Adresse eglise saint-vaast wambrechies Ville Wambrechies Departement Nord Lieu Ville Eglise Saint-Vaast - Wambrechies Wambrechies

Eglise Saint-Vaast - Wambrechies Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/