L'Harmonie fête Noël en choeurs

Wambrechies L’Harmonie fête Noël en choeurs Eglise Saint-Vaast Wambrechies, 3 décembre 2023, Wambrechies. L’Harmonie fête Noël en choeurs Dimanche 3 décembre, 16h00 Eglise Saint-Vaast Gratuit, sur réservation. Magie des musiques de Noël pour petits et grands, dimanche 3 décembre 2023 à 16h en l’église Saint Vaast.

L’harmonie municipale, la chorale Point d’Orgue de Wambrechies et l’école municipale de musique (avec la participation des enfants) se retrouvent pour vous proposer un superbe concert de Noël. Sous la direction de Gaëtan Quille et Blandine Lamblin, les instruments et chœurs s’accordent dans une tonalité de musique de film, allant des compositions de John Williams à la bande originale de L’Étrange Noël de Monsieur Jack. Eglise Saint-Vaast 14 Pl. du Général de Gaulle, 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/harmonie-de-wambrechies/evenements/concert-harmonie-en-choeur »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

