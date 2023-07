Visite guidée Eglise Saint Vaast Hondschoote Hondschoote, 17 septembre 2023, Hondschoote.

Visite guidée Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h30 Eglise Saint Vaast Hondschoote Entrée libre

Eglise de type Hallekerke du 16ème siècle.

Visite guidée des Retables, de l’Eglise et de l’Orgue.

Exposition exceptionnelle du petit mobilier de l’église.

Eglise Saint Vaast Hondschoote Place du Général de Gaulle Hondschoote Hondschoote 59122 Nord Hauts-de-France 0328625300 https://www.hondschoote.fr/patrimoine-tourisme/patrimoine/eglise-saint-vaast Succédant sûrement à d’anciens sanctuaires, une église de taille importante s’élève sur la Grand’Place à la fin du XIVe siècle. L’église domine toute la plaine flamande. La tour, construite en briques blanches et surnommée « Witte torre » (le tour blanche) a été construite en 1513. Elle est prolongée d’une flèche octogonale qui culmine à 82 mètres. Cette tour est l’unique vestige originel de l’édifice endommagé par un incendie en juillet 1582 lors des troubles religieux. L’église est reconstruite entre 1602 et 1620 suivant le principe de « l’église halle » (hallekerke) à trois vaisseaux tout en conservant partiellement le transept. A l’intérieur, la survivance du transept est matérialisée par une double série d’arcs-ponts séparant nefs et chœur. Parking à proximité

