Concert d’ouverture de la Fête du Mimosa Eglise Saint-Trojan-les-Bains Catégorie d’Évènement: Saint-Trojan-les-Bains Concert d’ouverture de la Fête du Mimosa Eglise Saint-Trojan-les-Bains, 16 février 2024, Saint-Trojan-les-Bains. Concert d’ouverture de la Fête du Mimosa Vendredi 16 février 2024, 20h00 Eglise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00 La Phliharmonique Oléronaise se mobilise pour le concert d’ouverture qui se tiendra à l’Eglise de Saint-Trojan, avec un programme toujours renouvelé combinant de musiques de film, des pièces classiques, du jazz pour ravir les oreilles de tous. L’orchestre dirigé par Frédéric Chartier partagera avec le public l’enthousiasme et le plaisir de se retrouver pour le premier concert de l’année Eglise Saint Trojan , 17370 Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Trojan-les-Bains Autres Lieu Eglise Adresse Saint Trojan , 17370 Saint-Trojan-les-Bains Ville Saint-Trojan-les-Bains Lieu Ville Eglise Saint-Trojan-les-Bains Latitude 45.841831 Longitude -1.207769 latitude longitude 45.841831;-1.207769

Eglise Saint-Trojan-les-Bains https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-trojan-les-bains/