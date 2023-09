Visite de l’église et des chapelles Eglise Saint-Thuriau Berric, 16 septembre 2023, Berric.

Visite de l’église et des chapelles 16 et 17 septembre Eglise Saint-Thuriau Entrée libre

Tout le week-end, visites libres de l’église Saint-Thuriau (le samedi de 14h à 18h, le dimanche 17 de 11h à midi et de 14h à 18h) et des chapelles Notre-Dame des Vertus et Notre-Dame de Bon Secours à Kercohan, de 10h à 18h.

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame des Vertus le samedi à 14h30 et le dimanche à 17h

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours le samedi à 17h et le dimanche à 14h30.

Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Berric