Eglise Saint-Thomas 16 et 17 septembre église Saint-Thomas

L’église Saint-Thomas abrite un orgue de la seconde moitié du XIXe siècle, période d’innovations techniques et musicales. L’association Orgues en Pays Fléchois vous propose de découvrir son fonctionnement.

Samedi et dimanche de 9h à 18h (L’église ne sera pas accessible durant les messes du dimanche 9h30 et 11h)

église Saint-Thomas place Henri IV, la Flèche La Flèche 72200 Sainte-Colombe Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association Orgues en Pays Fléchois